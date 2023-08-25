Все решения, принятые на БРИКС: итоги саммита

Главные политические новости дня сегодня пришли из Йоханнесбурга. Лидеры стран БРИКС официально объявили о расширении организации.

Уже со следующего года ее полноправными участниками становятся Аргентина, Иран, Арабские Эмираты. А также Саудовская Аравия, Эфиопия и Египет. Получается, что половина всех мировых запасов нефти теперь будет сосредоточена в руках БРИКС, и это не все.

Какие еще решения приняла пятерка во время заключительного дня рассказал корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.