Все решения, принятые на БРИКС: итоги саммита

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Уже со следующего года ее полноправными участниками становятся Аргентина, Иран, Арабские Эмираты. А также Саудовская Аравия, Эфиопия и Египет.

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
БРИКС

Главные политические новости дня сегодня пришли из Йоханнесбурга. Лидеры стран БРИКС официально объявили о расширении организации.

Уже со следующего года ее полноправными участниками становятся Аргентина, Иран, Арабские Эмираты. А также Саудовская Аравия, Эфиопия и Египет. Получается, что половина всех мировых запасов нефти теперь будет сосредоточена в руках БРИКС, и это не все.

Какие еще решения приняла пятерка во время заключительного дня рассказал корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

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