МО РФ: пресечена попытка атаки осуществить террористические атаки по России

Министерство обороны России ночью пресекли попытку Украины атаковать Россию беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили 42 беспилотника, из них 33 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а девять сбиты над Крымом.