МО РФ: пресечена попытка атаки осуществить террористические атаки по России

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 30 0

Киевский режим безуспешно пытался атаковать беспилотниками.

МО РФ: пресечена попытка атаки осуществить террористические атаки по России

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

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Министерство обороны России ночью пресекли попытку Украины атаковать Россию беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили 42 беспилотника, из них 33 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а девять сбиты над Крымом. 

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МО РФ: пресечена попытка атаки осуществить террористические атаки по России

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