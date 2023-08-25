МО РФ: пресечена попытка атаки осуществить террористические атаки по России
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Киевский режим безуспешно пытался атаковать беспилотниками.
Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Министерство обороны России ночью пресекли попытку Украины атаковать Россию беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили 42 беспилотника, из них 33 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а девять сбиты над Крымом.
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