Сколько осталось стране с учетом ее стратегии на мировой арене?

Агрессивная политика властей Польши вместе со слабой армией может привести к полному исчезновению страны с мировой карты. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Through the eyes of.

По словам Риттера, Польша, которая ведет агрессивную внешнюю политику, игнорирует важный фактор, который в критической ситуации может стать для нее решающим. Разведчик уверен: армия, состоящая исключительно из «ходячих трупов», вряд ли способна сберечь целостность страны. В случае обострения конфликта избежать миллионных жертв полякам просто не удастся, подчеркнул он.

«Россия не угрожает Польше, как и Белоруссия. Польша — единственная, кто выдвигает угрозы. Глупые действия приводят к глупым результатам, которые будут выражаться в погибших польских гражданах и разрушенных польских городах. Россия не валяет дурака, если вы хотите играть в эту игру — лаять на большую собаку и делать вид, что вы хотите ее укусить, — то не нужно удивляться, если она обернется и оторвет вам голову. Именно это и произойдет», — заявил он.

Со своей стороны Риттер посоветовал Польше срочно открыть учебник истории, освежив в памяти, сколько стран захватывали ее территорию в разное время. Разрушения и беды, которые выпадали на долю Польши, нужно сравнить с процветанием, которым она может похвастаться сегодня.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша пригрозила «закрыть Брестские ворота» американскими вертолетами.