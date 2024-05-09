Представитель Кремля подчеркнул, что климатические условия никогда не являлись препятствием для российских военных и гостей главного для страны праздника.

Аномальный снегопад и мороз никак не скажутся на проведении Парада Победы и на российских военных. Об этом подчеркнул в беседе с продюсером программы Павла Зарубина пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Погода никогда не была и не является препятствием. Для тех, кто будет на трибунах пледы будут раздаваться. Люди оденутся потеплее», — пояснил представитель Кремля.

Он также особо отметил, что 9 мая — это самый главный праздник в нашей стране, поэтому все остальное отходит на второй план и ничто не помешает традиционному празднованию Дня Победы.

Накануне не территории Москвы и Подмосковья выпал снег, который покрыл тонким слоем уже успевшие позеленеть траву и деревья. Ночью температура опускалась до минус двух градусов мороза. В настоящее время в столице сохраняется облачная погода, около нуля градусов. Днем обещается потепление до +5.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, военнослужащие завершают подготовку техники для участия в Параде Победы, очищают ее от снега, чтобы отправиться на главную площадь страны.