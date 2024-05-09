В Гидрометцентре назвали сроки потепления в Москве

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Вильфанд: потепление в Центральной России начнется после середины мая

В Гидрометцентре назвали сроки потепления в Москве

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Тема:
Погода

В праздничные выходные ожидать хорошей погоды не стоит.

Аномальное похолодание в последние дни накрыло Центральную Россию. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в ближайшие дни потепления ожидать не стоит.

Так, 9 мая, к примеру, в Москве погода приблизится к антирекорду 2017 года и станет одной из самых холодных в истории наблюдений, пишут «Известия». Столбики термометров не поднимутся выше трех-пяти градусов.

В целом, это будет ощущаться как отрицательная температура из-за сильного ветра и высокой влажности. После Дня Победы, однако, стоит ожидать потепления до 10-12 градусов. В ночь на 11 мая температура составит четыре-шесть градусов, а днем — около десяти.

«Но и такая погода будет ниже нормы на шесть-семь градусов. Только к середине следующей недели, ко вторнику–среде, температура тоже будет ниже нормы, но на четыре градуса», — рассказал он.

Лишь к 15 мая температура повысится до 15 градусов, отметил Вильфанд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в дома.

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