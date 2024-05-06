«Придется вмешаться»: в США назвали условие для ввода войск на Украину

Конгрессмен Джеффрис: США введут войска на Украину в случае ее полного падения
Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann
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Пойдут ли на это американские власти?
США придется вмешаться в вооруженный конфликт в случае падения Украины, задействовав свою армию. Такое заявление в эфире телеканала CBS News сделал лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис.
«Мы не можем позволить Украине пасть. Потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими», — считает Джеффрис.
Он добавил, что в Республиканской партии США при этом стремительно растет пророссийская фракция. Ее участники не стремятся поддерживать Киев и не видят в России врага.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Верховной Раде Украины заявили о готовности обратиться к Западу с просьбой об отправке войск. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко*. По его мнению, подобная необходимость может возникнуть в случае, если Незалежная не сможет противостоять России.
* — внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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