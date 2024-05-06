«Придется вмешаться»: в США назвали условие для ввода войск на Украину

Пойдут ли на это американские власти?

США придется вмешаться в вооруженный конфликт в случае падения Украины, задействовав свою армию. Такое заявление в эфире телеканала CBS News сделал лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис.

«Мы не можем позволить Украине пасть. Потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими», — считает Джеффрис.

Он добавил, что в Республиканской партии США при этом стремительно растет пророссийская фракция. Ее участники не стремятся поддерживать Киев и не видят в России врага.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Верховной Раде Украины заявили о готовности обратиться к Западу с просьбой об отправке войск. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко*. По его мнению, подобная необходимость может возникнуть в случае, если Незалежная не сможет противостоять России.

* — внесен в России в перечень террористов и экстремистов