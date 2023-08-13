Польша пригрозила «закрыть Брестские ворота» американскими вертолетами

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Глава Минобороны Польши Блащак: американские вертолеты закроют Брестские ворота

Польша пригрозила «закрыть Брестские ворота» американскими вертолетами

Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra

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Варшава полагает, что военная техника США станет «непреодолимой преградой» на границе Польши и Белоруссии.

Варшава намерена защитить Брестский коридор — участок местности около Бреста на границе Польши и Белоруссии — американскими вертолетами Apache и танками Abrams. Об этом заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

«На следующей неделе мы ожидаем решения конгресса США по поводу нашего запроса на ударные вертолеты Apache. Abrams вместе с Apache сформируют заслон, который закроет Брестские ворота», — отметил он в интервью TVP Info.

Блащак уверен, что американская техника станет «непреодолимой преградой» на границе Польши и Белоруссии. Он отметил, что для защиты Брестского коридора уже выставлены южнокорейские танки K2 Black Panther и истребители FA-50, а также системы HIMARS.

По словам министра, Польша уделяет особое внимание пополнению бронетанковых частей и закупит дополнительную тысячу танков К2 у США и Южной Кореи.

В начале августа замглавы генштаба ВС Польши генерал Марек Соколовский заявил о готовности польских пилотов к применению оружия на границе с Белоруссией. По его словам, военная авиация уже направлена к белорусской границе. И при возникновении опасных ситуаций пилоты вертолетов могут без колебаний открыть огонь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что французский политик Флориан Филиппо предрек начало третьей мировой войны в случае отправки польских солдат к границе с Белоруссией.

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