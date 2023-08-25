«Грубое нарушение»: Небензя по-украински поставил на место Кулебу на Совбезе ООН

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Василий Небензя заявил о нарушении Николаем Кулебой правил ООН

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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Конфликт произошел из-за использования разных языков.

Российский постпред при ООН Василий Небензя указал на несоблюдение украинской стороной правил заседания. Во время выступления представитель Украины говорил на родном языке, при этом перевода на английский для других участников просто нет.

Поэтому большинство спикеров Николая Кулебу просто не поняли. И хотя, постпред США пообещала чуть позже предоставить расшифровку речи, Небензя заявил, что выступать на непонятном для других языке недопустимо — сказал он это в том числе и на украинском.

«Благодарю Николая Кулебу за наглядную демонстрацию истинного облика современной Украины, которая абсолютно безразлично относится не только к своим гражданам, но и к ООН, членам Совета Безопасности и особенно американскому председательству. <…> Госпожа председатель, хочу обратить внимание, что мы сегодня стали свидетелями грубого нарушения временных правил процедуры Совета безопасности со стороны американского председательства, а именно правила № 44, которое гласит, что выступления могут быть на языках, не входящих в список официальных языков ООН. Но в таком случае выступающий самостоятельно обеспечивает перевод на один из официальных языков ООН», — констатировал дипломат.

По словам Небензи, сам факт того, что украинская сторона отказалась говорить на понятном для всех английском, — жест политический. Это демонстративное игнорирование правил, и США не смогли этому препятствовать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Британия заблокировала выступление российского докладчика на Совбезе ООН по Украине.

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