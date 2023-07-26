Британия заблокировала выступление российского докладчика на Совбезе по Украине

Великобритания заблокировала выступление одного из российских докладчиков на Совбезе по Украине. Об этом сообщает российские постпредство при ООН.

В связи с этим российская сторона приняла решение не участвовать в заседании.

В середине июля ситуация на Украине стала центральной темой заседания Совбеза ООН. Его как раз и созвали из-за «зерновой сделки», которая прекратила свое действие, поскольку условия Москвы так и не были выполнены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что было на заседании Совбеза ООН по зерновой сделке.