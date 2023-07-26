Британия заблокировала выступление российского докладчика на Совбезе по Украине

Западные страны продолжают делать недружественные шаги.
Фото: www.globallookpress.com / Manuel Elias/UN Photo
Великобритания заблокировала выступление одного из российских докладчиков на Совбезе по Украине. Об этом сообщает российские постпредство при ООН.
В связи с этим российская сторона приняла решение не участвовать в заседании.
В середине июля ситуация на Украине стала центральной темой заседания Совбеза ООН. Его как раз и созвали из-за «зерновой сделки», которая прекратила свое действие, поскольку условия Москвы так и не были выполнены.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что было на заседании Совбеза ООН по зерновой сделке.
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