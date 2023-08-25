Суд продлил арест россиянина, задержанного в Финляндии по запросу Украины

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Рита Миронова
Рита Миронова 7 0

Российское посольство принимает все необходимые меры для консульской помощи.

Суд продлил арест россиянина, задержанного в Финляндии по запросу Украины

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Суд продлил арест задержанному в Финляндии россиянину Яну Петровскому. Власти взяли его под стражу после обращения Украины. Известно, что вопрос экстрадиции будет рассматриваться отдельно.

«Удовлетворить просьбу Центральной криминальной полиции о продлении срока содержания под стражей, чтобы можно было рассмотреть дело об экстрадиции», — сказал судья.

В чем именно подозревается мужчина — неизвестно, однако финская пресса сообщает, что он являлся членом диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». В ее составе мужчина в 2014–2015 годах участвовал в конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.

Посольство РФ ранее проинформировали о задержании россиянина. Запрос на встречу с задержанным было направлено финской стороне в тот же день. Также консульский отдел находится в контакте с адвокатом и родственниками задержанного и принимает все необходимые меры для консульской помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Казахстан отказал США в выдаче гражданина РФ Кислицина.

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