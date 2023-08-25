Суд продлил арест россиянина, задержанного в Финляндии по запросу Украины

Суд продлил арест задержанному в Финляндии россиянину Яну Петровскому. Власти взяли его под стражу после обращения Украины. Известно, что вопрос экстрадиции будет рассматриваться отдельно.

«Удовлетворить просьбу Центральной криминальной полиции о продлении срока содержания под стражей, чтобы можно было рассмотреть дело об экстрадиции», — сказал судья.

В чем именно подозревается мужчина — неизвестно, однако финская пресса сообщает, что он являлся членом диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». В ее составе мужчина в 2014–2015 годах участвовал в конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.

Посольство РФ ранее проинформировали о задержании россиянина. Запрос на встречу с задержанным было направлено финской стороне в тот же день. Также консульский отдел находится в контакте с адвокатом и родственниками задержанного и принимает все необходимые меры для консульской помощи.

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