На пути в будущее: в Петербурге показали электропоезд «Иволга 4.0»

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В Петербурге показали электропоезд «Иволга 4.0»

Фото, видео: Валентин Егоршин / ТАСС; 5-tv.ru

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Почти все комплектующие для него производятся в России.

В стае электропоездов «Иволга» случилось пополнение. Новейшую российскую электричку поколения 4.0 можно увидеть сейчас в Петербурге.

Там проходит Международный железнодорожный салон техники и технологий. В новом поезде — в каждом вагоне три двери вместо прежних двух.

Пассажиры смогут заходить и выходить быстрее, а это сократит интервал движения. И, что не менее важно, почти все комплектующие для электрички производятся в России. Как будет «летать» новая «Иволга», знает корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве запустили движение по МЦД-3. В мероприятии принимали участие президент России Владимир Путин и глава города Сергей Собянин. По словам мэра, интервал движения поездов «Иволга» сократился в 1,5 раза, составив всего 5,5 минуты в часы пик. Также полностью отменились дневные перерывы.

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На пути в будущее: в Петербурге показали электропоезд «Иволга 4.0»

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