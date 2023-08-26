Репутационные потери: экс-президента Франции Саркози упекут в тюрьму на 10 лет

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Алина Крылова
Алина Крылова 15 0

Суд над Саркози по делу о финансировании предвыборной кампании начнется в марте

Репутационные потери: экс-президента Франции Саркози упекут в тюрьму на 10 лет

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Политику аукнулись дела давно минувших дней.

Бывший президент Франции Николя Саркози и 12 его сторонников предстанут перед судом по обвинению в незаконном финансировании президентской кампании. По информации следствия, Саркози получал денежную поддержку от правительства покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи, пишет газета Le Monde.

Прокуратура страны обвиняет бывшего президента в «нелегальном финансировании избирательной кампании», «пассивной коррупции» и «сокрытии хищения государственных средств». Если вина Саркози будет доказана, общественного деятеля упекут в тюрьму на 10 лет.

Кроме Саркози фигурантами дела значатся еще 12 человек, включая трех бывших министров: экс-глав МВД Клода Геана и Бриса Ортефе, а также экс-министра бюджета Эрика Воэрта. Первое заседание по делу планируется организовать уже в марте 2025 года.

Впервые о сторонней финансовой поддержке предвыборной кампании Саркози публично заговорил сын Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам. В интервью европейским журналистам он заявил, что бывший французский лидер получает деньги со стороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Николя Саркози приговорили к году тюрьмы за незаконную прослушку.

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