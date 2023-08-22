В «Мосводостоке» отказались отвечать на вопросы о смертельной экскурсии
Основной вопрос остается открытым — почему люки, через которые погибшие спустились в коллектор, не были заблокированы?
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
Сотрудники «Мосводостока» отказались общаться с журналистами «Известий» и отвечать на вопросы о смертельной подземной экскурсии в коллекторе реки в Москве. Корреспондент активно спрашивал, почему люки не были заблокированы, чтобы люди не могли туда попасть? Кто ответственный за доступ к подземным коммуникациям? Как вообще так случилось, что в таком опасном помещении оказались случайные люди?
Генеральный директор «Мосводостока» Константин Ишханян заявил, что говорить ничего не могут, потому что очень занят рабочими делами.
«Можно связаться с Лифшицем. Он все скажет. У нас отвечает за это Лифшиц. Извините, я сейчас не могу говорить, провожу совещание», — коротко заявил он.
Дмитрия Лифшица корреспондент нашел в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов в Москве. Правда, только по телефону. Лифшиц долго разговаривать тоже не стал, сообщил, что корреспондент звонит «не по адресу».
С самого утра 22 августа сотрудники «Мосводостока» активно замуровывают все коллекторы в Москве.
Ранее 5-tv.ru сообщил, какие опасности поджидали диггеров под землей, помимо воды.
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