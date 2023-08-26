Гитарист оригинального состава группы WHITESNAKE Берни Марсден ушел из жизни

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 18 0

Известному музыканту было 72 года.

Гитарист оригинального состава группы WHITESNAKE Берни Марсден ушел из жизни

Фото: www.globallookpress.com / Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE

Читайте нас в: Дзен Новости

Известный британский гитарист и участник группы оригинального состава WHITESNAKE Берни Марсден ушел из жизни 24 августа в возрасте 72 лет. Об этом сообщает издание Ultimate Classic Rock. Его смерть подтвердили члены семьи и близкие люди.

«От имени его семьи мы с глубокой печалью сообщаем о смерти Берни Марсдена. Берни мирно скончался в четверг вечером рядом со своей женой Фрэн и дочерьми Шарлоттой и Оливией. Берни никогда не терял своей страсти к музыке, писал и записывал новые песни до самого конца», — опубликован пост в личном блоге одного из родственников.

Берни Марсден был очень знаменит в Великобритании, он играл во многих профессиональных блюз-группах, а также являлся одним из основателей крупной рок-группы WHITESNAKE. Он также знаменит тем, что собрал одну из самых уникальных частных коллекций гитар во всем мире.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в возрасте 76 лет умер сын художника Пабло Пикассо.

+10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.71
0.31 102.26
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:33
Бывший генпрокурор Украины Шокин обвинил Байдена в коррупции
3:22
План «Ковер» введен во всех аэропортах Москвы
3:20
Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Истринском районе
3:19
Тяжело в лечении: россиян хотят страховать от врачебных ошибок
3:05
«В жизни бывает все»: Пригожин раскрыл причину ухода из популярного телешоу
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Эксклюзивные кадры с места пожара на строительном рынке в подмосковном Нахабино
«Меняется идентичность»: почему люди бросают все и селятся в лесах
«Важны принципы»: Юлиана Караулова рассказала, что думает об официальном браке
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России