Внешность Надежды Кадышевой очень сильно изменилась: что с ней произошло?

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 547 0

Внешность Надежды Кадышевой очень сильно изменилась

Внешность Надежды Кадышевой очень сильно изменилась: что с ней произошло?

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Что могло стать причиной такого преображения артистки?

Народная артистка России Надежда Кадышева редко появляется на публике и практически не ведет социальные сети. Но так или иначе многие фанаты обратили внимание на то, что внешность народной певицы сильно изменилась. Кадры преображения певицы опубликовал у себя портал dni.ru.

Преображение артистки запечатлели на видео. На нем она вместе с мужем Александром Костюком выражает слова поддержки российским солдатам, которые сейчас находятся в зоне СВО. На кадрах у женщины немного болезненный вид, а фанаты отметили, что подобранный макияж добавил возраста. Единственная деталь, которая осталась без изменений — это превосходная улыбка артистки.

Известно, что исполнительница боролась с раком груди. Онкологию у нее диагностировали дважды. В первый раз опухоль оказалась доброкачественной и ее удалось удалить без проблем. А вот во второй раз врачи поставили ей ужасный диагноз. Но во время операции оказалось, что с Кадышевой все в порядке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Надежда Кадышева появилась на публике после долгого отсутствия.

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