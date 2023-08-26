Внешность Надежды Кадышевой очень сильно изменилась: что с ней произошло?

Что могло стать причиной такого преображения артистки?

Народная артистка России Надежда Кадышева редко появляется на публике и практически не ведет социальные сети. Но так или иначе многие фанаты обратили внимание на то, что внешность народной певицы сильно изменилась. Кадры преображения певицы опубликовал у себя портал dni.ru.

Преображение артистки запечатлели на видео. На нем она вместе с мужем Александром Костюком выражает слова поддержки российским солдатам, которые сейчас находятся в зоне СВО. На кадрах у женщины немного болезненный вид, а фанаты отметили, что подобранный макияж добавил возраста. Единственная деталь, которая осталась без изменений — это превосходная улыбка артистки.

Известно, что исполнительница боролась с раком груди. Онкологию у нее диагностировали дважды. В первый раз опухоль оказалась доброкачественной и ее удалось удалить без проблем. А вот во второй раз врачи поставили ей ужасный диагноз. Но во время операции оказалось, что с Кадышевой все в порядке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Надежда Кадышева появилась на публике после долгого отсутствия.