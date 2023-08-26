Силуанов спрогнозировал рост экономики России на 2,5% по итогам 2023 года

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

В стране принимаются все меры для смягчения последствий западных санкций, и это приносит результаты.

Силуанов спрогнозировал рост экономики России на 2,5% по итогам 2023 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2023 году может превысить 2,5%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью китайскому телеканалу CGTN.

По словам главы Минфина, в России принимаются все меры для сведения на нет последствий западных санкций, и это приносит результаты. По прогнозу Силуанова, в этом году ожидается восстановление экономики «около 2,5%, может быть, даже выше». Тем самым Россия компенсирует падение 2022 года.

На днях президент РФ Владимир Путин назвал устойчивыми темпы роста российской экономики и отметил, что бюджетная ситуация не несет рисков. Он также указал, что Россия, обогнав Германию, вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, несмотря на пессимистические прогнозы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил об устойчивости российской экономики, отметив рост объемов поступления нефтегазовых доходов.

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