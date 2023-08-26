Президент Венгрии заявила о скорых переменах в решении конфликта на Украине

На днях венгерский лидер провозгласила участие ее страны в мирных переговорах по «формуле Зеленского».

В урегулирования конфликта на Украине скоро произойдут перемены. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак в интервью газете Il Messagger.

Она выразила надежду, что должна принести свои плоды миссия посланника Папы Римского по урегулированию ситуации на Украине — кардинала Маттео Дзуппи, который ранее посетил Москву, Киев и Вашингтон. Теперь он планирует побывать и в Пекине. По словам Новак, пришло время говорить о том, как выстраивать мир.

На днях венгерский лидер заявила, что ее страна включится в переговоры по «формуле Зеленского».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о заинтересованности в украинском конфликте отдельных европейских политиков, тогда как народы Европы не хотят воевать с Россией.