В Венгрии заявили о заинтересованности западных политиков в конфликте на Украине

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Сийярто заявил, что в конфликте на Украине заинтересованы отдельные политики

В Венгрии заявили о заинтересованности западных политиков в конфликте на Украине

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Но народы Европы не хотят воевать с Россией.

В украинском конфликте заинтересованы не народы Европы, а отдельные политики. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на ежегодном политическом фестивале «Транзит».

«Европейские народы не хотят воевать, в военных действиях участвуют лишь некоторые европейские политики», — сказал Сийярто в своем выступлении.

Дипломат подчеркнул, что из-за антироссийских санкций Евросоюз — ранее «одно из самых мощных международных объединений» — до сих пор «ни на шаг не приблизился к миру» на Украине. Напротив, отметил Сийярто, сейчас риск эскалации военных действий стал выше, чем раньше.

Это демонстрирует провал политики Брюсселя и принятых им 11 пакетов антироссийских санкций, которые лишь «разрушают экономику» Европы, заключил Сийярто.

Нынешнее правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном последовательно критикует европейскую политику в отношении России. Там считают, что санкционный подход полностью провалился, а новые попытки надавить на Москву ограничениями бессмысленны и вредны для самих европейцев. В свою очередь президент Венгрия Каталин Новак на днях заявила, что страна включится в мирные переговоры по «формуле Зеленского».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Сербии Александр Вучич в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о крахе Европы из-за конфликта на Украине.

Тема:
Спецоперация
26 авг
Гладков: число пострадавших от атаки ВСУ кассетными снарядами в Уразово выросло до шести
26 авг
В зоне спецоперации уничтожена радиолокационная станция П-18 украинских войск
26 авг
Российские военные поразили пункт управления 100-й бригады теробороны ВСУ
26 авг
Появилось видео удара российского дрона по американскому БТР в зоне спецоперации
26 авг
«Было бы хорошо, если бы отец умер»: детей украинских беженцев травят в Польше
26 авг
Работа ВС РФ по наземным и воздушным целям ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
26 авг
«Мы знаем все»: Россия получает исчерпывающие сведения о ВСУ в Запорожье
26 авг
Россия всегда побеждала: в Великобритании призвали не верить пропаганде
26 авг
РИА Новости: под Купянском ВСУ используют кассетные боеприпасы
26 авг
Российские военные провели испытания лазерной пушки для борьбы с беспилотниками
+16° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
94.71
0.31 102.26
-0.21
Попытка отключиться: китайский гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентя...

Последние новости

17:16
Второе судно вышло из Одессы после остановки зерновой сделки
17:10
В Венгрии заявили о заинтересованности западных политиков в конфликте на Украине
16:55
Пришлось накладывать швы: Бритни Спирс разбила голову во время ссоры с Асгари
16:43
В Польше хакеры остановили поезда и заставили пассажиров слушать гимн России
16:31
В Москве мужчина на электросамокате сбил пятилетнего ребенка и скрылся
16:21
«Не было денег на кольцо»: как рэпер ST сделал предложение своей супруге Ассоль

Сейчас читают

Работа ВС РФ по наземным и воздушным целям ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
В Норвегии убили оленей, чтобы не платить деньги России
«Мозг не будет перегружен»: как избежать стресса на любимой работе
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России