Ни для кого не секрет, что Зеленский является марионеткой в руках США. Понимает ли это он сам?

На Украине попытались креативно отметить 24 августа День независимости. Центральной фигурой стала «Родина-мать» — построенный во времена Брежнева гигантский монумент. На статуе завершили монтаж трезубца, но этого показалось мало. В локальных соцсетях завирусился вот такой ролик, где на статую надели еще и вышиванку, видеомонтаж, конечно, но символичный — украинская «Родина-мать» в белом то ли сдается, то ли стоит в похоронном саване.

В городском парке Львова, культурной столице Украины, установили к празднику новое произведение искусства в духе европейских ценностей. Статуя называется «Уверенная» — скульптор размышляет в граните о женской красоте. Сравнивать уверенную с брежневской «Родиной-матерью» просто бессмысленно.

Удивляет это стремление показать независимость — паразитированием на другой эпохе, другой культуре даже, советской. Главный показатель деградации, даже не скульптуры, в конце концов это дело вкуса, главный показатель — экономика, уровень жизни. Украина уходила в независимость, имея развитые технологичные отрасли, вплоть до космической. Это была вторая экономика СССР. Но это единственная страна на пространстве СНГ, которая за все годы не смогла восстановить производство до советского уровня. В какой-то момент ВВП Украины упал и вовсе до 40% от советского уровня, и это до потери Крыма.

Он то восстанавливался, то опять падал. Но киевские власти нашли универсальный способ заработать при любом президенте, шантажируя Москву. Было два рычага давления — Черноморский флот и транзит газа. Флот все время угрожали выгнать из Севастополя, повышая аренду, а газ просто воровали. Так складывалась привычка жить за чужой счет. Сначала за счет Москвы, потом появилось желание найти спонсора побогаче, на Западе. Поворотными точками стали Майданы. Сначала 2004 года, потом 14-го. На каждом новом витке борьбы за Незалежность Киев действительно отдалялся от Москвы, но попадал во все большую зависимость от Вашингтона и Брюсселя. Западные советники прописались в правительстве и аппарате президента, а в какой-то момент прямо возглавили министерства.

Сейчас, когда в день независимости в Киев приезжает американская делегация и указывает как себя вести, это уже никого не удивляет.

«Мы продолжим бороться, чтобы вам поступало оружие, чтобы вы могли выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. Но также вы должны делать два дела одновременно. В следующем году на Украине должны состояться выборы», — сказал сенатор США от штата Южная Королина Линдси Грэм.

Сенатор Грэм человек простой — говорит то, что думает: «Вы должны сделать то-то и то-то. Мы будем поставлять вам оружие, потому что мы не можем позволить себе проиграть». Война до последнего украинца — это его слова, и про лучшие инвестиции в убийство русских — тоже он.