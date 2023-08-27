«Чтобы люди жили»: как развиваются новые российские регионы

Интеграция Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ продолжается.

После прорыва Каховской дамбы Днепр затопил огромные территории, прежде всего нашего левобережья, погибли 57 человек. Сейчас большая вода сошла. Размытые дороги, оборванные линии электропередачи починили. Но восстановление жилья потребует еще много сил и времени, доложил врио главы Херсонской области президенту России.

«Надо помогать восстанавливать жилье. Деньги — деньгами, но еще стройматериалы, транспорт, очень много вопросов. По документам наверняка много вопросов», — сказал Владимир Путин.

«Утонули (документы. — Прим.ред.) у многих же», — добавил Владимир Сальдо.

«Я же про это и говорю. Поэтому нужно внимательно подойти к каждому, к каждой семье», — добавил российский лидер.

Несмотря на все текущие сложности, новые регионы строят большие планы на будущее. Так, в Херсонской области начали возводить целый административный квартал. Буквально в чистом поле, вернее сказать, в море — на Арабатской стрелке. Есть планы прямого экспорта сельхозпродукции в Турцию.

Соседняя Запорожская область — где прямо сейчас идут ожесточенные бои и ВСУ пытаются прорвать фронт — разработала целую концепцию развития, в которой рассматривает свой регион как форпост России на юге. О своих планах запорожцы уже заявили без преувеличения на весь мир. Этим летом на Петербургском экономическом форуме их стенд тогда стал одним из самых посещаемых.

За прошедшие месяцы, несмотря на попытки наступление ВСУ и обстрелы, решимости не убавилось.

«Я понимаю прекрасно, что наш русский мир является безграничным. Но за него надо бороться», — сказал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

«Потенциал очень большой», — отметил Путин.

«Просто защитить людей было бы мало, самая главная задача — чтобы они оставались и жили там. Для этого необходимо создать целый ряд экономических предпосылок, условий, чтобы люди жили, любили друг друга, и от этой любви там рождались дети», — заключил Балицкий.