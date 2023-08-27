Юлия Ковальчук рассказала о близости с мужем после вторых родов: «Космический уровень»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 2 840 0

Певица Ковальчук о вторых родах: Близость с мужем перешла на космический уровень

Юлия Ковальчук рассказала о близости с мужем после вторых родов: «Космический уровень»

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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В 40 лет исполнительница решилась снова стать мамой. Она подарила супругу Алексею Чумакову еще одну дочь Алисию.

Певица Юлия Ковальчук и ее муж Алексей Чумаков переживают новый этап в жизни. После рождения второго ребенка, призналась 40-летняя исполнительница, связь супругов вышла на новый уровень, оба родителя малышки Алисии несказанно рады пополнению в семье. Своими чувствами снова молодая мама поделилась с журналистами глянцевого издания Bonjour.

«Рождение ребенка заставило переосмыслить всю жизнь, по-другому взглянуть на мир и почувствовать, что ты уже не принадлежишь только себе одному. Но при этом ты испытываешь невероятное счастье. И близость между супругами переходит на какой-то космический, духовный уровень», — сказала Ковальчук.

По словам артистки, когда они с мужем смотрят на ребенка, понимают — они прочно связаны на всю жизнь, как бы ни сложилась судьба. Наследник — это продолжение мужчины и женщины вне зависимости от обстоятельств. И в этом певица видит самую большую радость своей жизни и самый дорогой подарок от всевышнего.

Чумаков и Ковальчук впервые стали родителями в 2017 году, на свет появилась девочка, которую назвали Амелией. Алисия родилась в начале июля, она еще совсем крошка, и бессонные ночи, а также работа над звездной талией снова стали частью рутины селебрити. Роды, как отметила исполнительница, прошли благополучно, и она уже готова повторить это в третий раз.

Ранее, писал 5-tv.ru, Юлия Ковальчук впервые показала фигуру после родов.

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