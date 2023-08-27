Стали известны судьбы морпехов США с разбившегося военного самолета Osprey

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 1 792 0

Морпехи США с разбившегося на севере Австралии самолета Osprey спасены

Стали известны судьбы морпехов США с разбившегося военного самолета Osprey

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Palamarchuk

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Что стало с военнослужащими, которые потерпели крушение авиалайнера? Есть жертвы?

Американский военный авиалайнер Osprey потерпел крушение около северных берегов Австралии. Наконец стали известны судьбы морпехов, которые находились на борту воздушного судна.

Американские военные, попавшие в авиакатастрофу, были спасены. Об этом сообщил телеканал ABC. Известно, что троих пострадавших госпитализировали. Один из них находится в критическом состоянии. Пока не понятно, почему борт потерпел крушение. Детали продолжают уточняться.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что американский военный самолет разбился у австралийских берегов. Был начат розыск пропавших. ЧП с авиалайнером Osprey произошло в непосредственной близости от островов Тиви. Сообщается, что на борту воздушного судна находилось порядка 20 человек. Спасатели экстренно выдвинулись к месту крушения самолета. Заявлений о погибших не было.

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