«Ничего не помогает. Будет как дыра»: Боня решилась на «пластику» и уже пожалела

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 17 0

Телеведущая Виктория Боня рассказала, как прошел ее подготовка к операции глаз

«Ничего не помогает. Будет как дыра»: Боня решилась на «пластику» и уже пожалела

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущая вновь готова лечь под нож хирурга. Но зачем?

Не так давно российская телеведущая Виктория Боня рассказала, что хочет себе «лисьи глазки» как у Кендалл Дженнер. Она была готова пойти на пластику ради этого. Звезда «Дома-2» прилетела в Лос-Анджелес, в котором собирается лечь под нож хирурга. Но пока у нее идет лишь подготовка к процессу.

В своем личном блоге Боня опубликовала фотографию своих глаз с осмотра перед операцией. Хирург уже поставил на ее лице отметки, по которым он будет работать.

«Делаем разметочки. У меня кость очень низко расположена, и даже если закладывать туда гель или жир, ничего не помогает. Потому что эта часть будет всегда как дыра», — сказала телеведущая.

На первый взгляд кажется, что поменять форму глаз невозможно. Но современная медицина творит чудеса. Особенно за 250 тысяч долларов. Именно столько стоит такая пластика.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня предстала перед камерами с «разными» грудями.

+13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
94.71
0.31 102.26
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:28
«Ничего не помогает. Будет как дыра»: Боня решилась на «пластику» и уже пожалела
11:17
Российские военные отразили четыре попытки контратак ВСУ на купянском направлении
11:13
Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера
11:01
Рандеву наедине: что обсуждал глава ВСУ Залужный с руководством НАТО на секретной встрече?
10:47
Сияющая Мирдза: что разрушило семью самой красивой латышки СССР
10:34
Экскурсия на тот свет: кто такие диггеры и почему гулять под землей смертельно опасно

Сейчас читают

Стали известны судьбы морпехов США с разбившегося военного самолета Osprey
Сдал после смерти жены: из-за чего умер Глеб Панфилов
Поймавшая букет невесты Семенович о своей свадьбе: «У мужчин пропадет надежда»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России