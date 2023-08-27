«Ничего не помогает. Будет как дыра»: Боня решилась на «пластику» и уже пожалела

Телеведущая вновь готова лечь под нож хирурга. Но зачем?

Не так давно российская телеведущая Виктория Боня рассказала, что хочет себе «лисьи глазки» как у Кендалл Дженнер. Она была готова пойти на пластику ради этого. Звезда «Дома-2» прилетела в Лос-Анджелес, в котором собирается лечь под нож хирурга. Но пока у нее идет лишь подготовка к процессу.

В своем личном блоге Боня опубликовала фотографию своих глаз с осмотра перед операцией. Хирург уже поставил на ее лице отметки, по которым он будет работать.

«Делаем разметочки. У меня кость очень низко расположена, и даже если закладывать туда гель или жир, ничего не помогает. Потому что эта часть будет всегда как дыра», — сказала телеведущая.

На первый взгляд кажется, что поменять форму глаз невозможно. Но современная медицина творит чудеса. Особенно за 250 тысяч долларов. Именно столько стоит такая пластика.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня предстала перед камерами с «разными» грудями.