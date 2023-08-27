Трое погибли и 20 пострадали: что известно о крушении конвертоплана США в Австралии

Еще пятерых военных доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Число американских военных, которые пострадали при крушении боевого конвертоплана на севере Австралии, возросло до 23 человек. Трое из них погибли. Об этом сообщил комиссар полиции австралийской Северной территории Майкл Мерфи.

«Мы делаем все возможное, чтобы благополучно доставить их в Дарвин для лечения», — заявил он на пресс-конференции.

Уточняется, что всего на борту находилось 23 человека. Троим не удалось выжить, еще пятерых доставили в Королевский госпиталь в тяжелом состоянии.

Мерфи добавил, что остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь прямо на месте ЧП. Там работают сотрудники полиции и специальных подразделений Минобороны. Они ведут расследование, дабы установить точные причины крушения.

По предварительной информации, американское судно упало в 80 километрах от австралийского города Дарвин. На борту находилось около 20 служащих армии США, которые выполняли полет в рамках военных учений.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский военный самолет разбился у австралийских берегов.