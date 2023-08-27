«Как страшно стареть»: Мамаева высмеяла лицо Бони перед операцией без макияжа

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Полина Долгова
Полина Долгова 60 0

Мамаева высмеяла лицо Бони перед операцией без макияжа

«Как страшно стареть»: Мамаева высмеяла лицо Бони перед операцией без макияжа

Фото: Steph / Lionel / Fdc14 / ТАСС

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Клиника пластической хирургии опубликовала снимки звезды «Дома-2» до/после.

Скандально известная бывшая жена футболиста Павла Мамаева не осталась в стороне и прошлась по внешнему виду 42-летней Виктории Бони. Дело в том, что на просторах интернета Алана Мамаева обнаружила фото звезды «Дома-2» без макияжа из пластической клиники. Женщина сразу же осудила блогершу за то, что та врет пользователям и на самом деле ухаживает за кожей лица не с помощью массажей и безопасных методов, а прибегая к услугам пластических хирургов и «уколов красоты».

«Как-то страшно стареть. История, когда за бартер пришлось выложить все карты», — ехидно прокомментировала внешний вид Бони Мамаева.

По словам экс-супруги футболиста, Виктория делала подтяжку, блефаро нижних и верхних век. Мамаева считает, что женщина не платила четверть миллиона долларов, так как, если бы она реально внесла такую сумму, то блог клиники не стал бы выкладывать фотографии звезды до/после.

«Думаю, если бы она реально платила, мы бы уже слушали историю про новый курс массажа. А по бартеру придется Бонька тебе терпеть», — заявила она.

К слову, недавно бывшая спортсмена рассказала в своем блоге о том, что после резкого похудения у нее произошел птоз ягодиц. Из-за этого она обратилась за помощью к популярным пластическим хирургам — Тимуру Хайдарову и Самиру Седышеву. Они сделали подтяжку и лифтинг ягодиц, а также заменили ей импланты на пятой точке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боня решилась на «пластику» и уже пожалела.

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