«Не назло, а на бис»: в Анталье зритель попытался сорвать концерт Киркорова

Поп-король осудил плохой поступок зрителя и назвал недобросовестного человека «трусом». Что было дальше?

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров попал в скандал, когда выступал в турецком городе Анталья. Один недобросовестный зритель захотел ему помещать и сорвать концерт. За это он получил жесткую критику от народного артиста. Музыкант назвал неизвестного трусом.

Мужчина на выступлении Киркорова каким-то образом смог забраться на сцену. Он подошел к концертной аппаратуре и выдернул из нее провода. После таких пакостных действий в зале исчез звук. Но такой подлый трюк не остановил народного артиста России. Уже через несколько минут специалисты настроили всю технику. Поп-король заявил, что шоу никто не сможет прервать. И под бурные аплодисменты он продолжил исполнять свои хиты, пишет «Экспресс-газета».

«Мне сейчас доложили, что он выдернул шнур какой-то и убежал как трус. Ничто нам не помешает и никто. Мы воюем открыто и честно — песнями. И если мы палим, то только залпом любви большой ко всем. И я, как народный артист России, с полной ответственностью об этом говорю. Мы пели и будем петь. Не назло, а на бис», — заявил король эстрады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров присмотрел пару для сына в Сочи.