Ученым надо объединиться: Земле грозит самоуничтожение из-за перегрева

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 9 0

Физик Эгон Чолакян заявил, что Земле грозит самоуничтожение из-за перегрева

Ученым надо объединиться: Земле грозит самоуничтожение из-за перегрева

Фото: www.globallookpress.com / z03

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Наша планета переживает серьезные трудности. Еще немного и ее может не стать. Как человечество может спасти свой дом?

Многие ученые сейчас обеспокоены из-за того, что скорость вращения Земли возросла. А ядро и ось при этом смещаются. Физик Эгон Чолакян сообщил на своем сайте Earth Save Science Collaborative, что такие действия планеты могут привести к ее самоуничтожению.

Ученый отметил, что на Земле участились случаи сейсмических, вулканических, гидрологических, атмосферных, гравитационных и тепловых аномалий. Физик сводит эту проблему к сильному смещению ядра и оси нашей планеты. Также хаотичное ускорения Земли играет свою роль.

По словам физика, сейчас критически сильно меняется состав верхних слоев атмосферы. А океаны утратили свою способность охлаждать планету.

Чолакян заявил, что все перечисленные проблемы указывают на то, что Земля находится на пороге самоуничтожения. У людей осталось всего несколько лет, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу.

Физик подчеркнул, что необходимо срочно создать единый международный научный центр, в котором соберется альянс лучших ученых планеты. Деятели науки должны будут работать над вопросом спасения нашей планеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что глобальное потепление может остановить фотосинтез.

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