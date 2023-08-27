Боевики «Азова»* убивали детей в Мариуполе, называя их «карликами-разведчиками»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 201 0

Военнопленный Русинов заявил, что азовцы* убивали детей в Мариуполе

Боевики «Азова»* убивали детей в Мариуполе, называя их «карликами-разведчиками»

Фото: www.globallookpress.com / Florian Kopp

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывший член группировки признался, что был шокирован зверствами своих «побратимов».

Боевики националистической группировки «Азов»* убивали детей в Мариуполе, называя их «вражескими карликами-разведчиками». Об этом сообщил украинский военнопленный Сергей Русинов.

Боевик рассказал, что, будучи уроженцем Луганска, примкнул к украинским националистам, а его отец в это же время вступил в ряды Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Вскоре Русинов разочаровался в националистических идеях, увидев, как и с кем на самом деле «воюют» его «побратимы» по оружию. Особенно луганчанина шокировали грабежи и убийства женщин и детей.

«Зачем по ним стрелять? Ну женщины с детьми — тоже „агенты“? По рации передавали, что это „вражеские карлики-разведчики“. Как после этого относиться к таким людям?» — цитирует боевика РИА Новости.

Также Русинов рассказал о нападениях на инкассаторов под видом правоохранительной деятельности и расстрелах безоружных мирных граждан, в том числе возвращавшихся из пунктов выдачи гуманитарной помощи.

В середине августа стало известно, что разгромленное и частично взятое в плен в Мариуполе националистическое бандформирование «Азов» восстановилось и вернулось к выполнению задач в зоне спецоперации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики нацформирования «Айдар»* во время своих бесчинств на территории ЛНР использовали местных девушек-сирот в качестве секс-рабынь.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
94.71
0.31 102.26
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:07
Париж первым в Европе запретил электросамокаты
15:51
Как знала: как выглядела принцесса Диана за семь дней до смерти
15:38
Развод или любовь до гроба — скажет фата: свадебные приметы, проверенные временем
15:24
Боевики «Азова»* убивали детей в Мариуполе, называя их «карликами-разведчиками»
15:11
Турист из Краснодара сорвался с высоты в 5000 метров на Эльбрусе
15:03
«Цель достигнута»: армия России ударила высокоточным оружием по аэродрому под Киевом

Сейчас читают

Боевики «Азова»* убивали детей в Мариуполе, называя их «карликами-разведчиками»
Экспертиза подтвердила гибель Пригожина при крушении самолета
Повзрослевший сын Хабенского впервые за долгое время появился на публике — видео
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России