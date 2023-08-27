Боевики «Азова»* убивали детей в Мариуполе, называя их «карликами-разведчиками»

Бывший член группировки признался, что был шокирован зверствами своих «побратимов».

Боевики националистической группировки «Азов»* убивали детей в Мариуполе, называя их «вражескими карликами-разведчиками». Об этом сообщил украинский военнопленный Сергей Русинов.

Боевик рассказал, что, будучи уроженцем Луганска, примкнул к украинским националистам, а его отец в это же время вступил в ряды Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Вскоре Русинов разочаровался в националистических идеях, увидев, как и с кем на самом деле «воюют» его «побратимы» по оружию. Особенно луганчанина шокировали грабежи и убийства женщин и детей.

«Зачем по ним стрелять? Ну женщины с детьми — тоже „агенты“? По рации передавали, что это „вражеские карлики-разведчики“. Как после этого относиться к таким людям?» — цитирует боевика РИА Новости.

Также Русинов рассказал о нападениях на инкассаторов под видом правоохранительной деятельности и расстрелах безоружных мирных граждан, в том числе возвращавшихся из пунктов выдачи гуманитарной помощи.

В середине августа стало известно, что разгромленное и частично взятое в плен в Мариуполе националистическое бандформирование «Азов» восстановилось и вернулось к выполнению задач в зоне спецоперации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики нацформирования «Айдар»* во время своих бесчинств на территории ЛНР использовали местных девушек-сирот в качестве секс-рабынь.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.