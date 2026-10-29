Ночная охота: за два килограмма мороженого мужчине светит до двух лел

Житель Светлогорска может сесть на два года из-за мороженого

Ночной поход за мороженым закончился уголовным делом для 39-летнего жителя Светлогорска, который похитил товар из уличного холодильника на Центральной площади. Заявление о краже подал 25-летний предприниматель. Об этом сообщили в УМВД России по Калининградской области.

По предварительным данным полиции, мужчина заметил холодильник, накрытый тканью, отодвинул ее и убедился, что может свободно забрать товар, после чего скрылся с лотком мороженого. Общий вес похищенного составил два килограмма, а ущерб превысил восемь тысяч рублей.

Как рассказал подозреваемый, мороженое он съел, а пустую тару оставил неподалеку от места происшествия.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что злоумышленники проникли в квартиру к 47-летнему москвичу и вскрыли сейф с ценными вещами. Незваные гости забрали ювелирные украшения и серебряный слиток массой 500 граммов. Помимо кражи, неизвестные сломали унитаз.

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