Умерла народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева

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Полина Долгова
Полина Долгова 59 0

Звезда скончалась после продолжительной болезни у себя дома.

Умерла народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева

Фото: Краснова Александра / ТАСС

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Народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева ушла из жизни на 86-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра.

«Светлана Адырхаева умерла два часа назад», — заявил собеседник агентству.

По словам источника, женщина скончалась после продолжительной болезни у себя дома.

Артистка родилась 12 мая 1938 года в Северной Осетии. В 1955 году она окончила Ленинградское хореографическое училище. В 1980 году отучилась на балетмейстерском отделении Государственного института театрального искусства (ГИТИС). Звание «Народной артистки СССР» она получила в 1984 году. В Большом театре она исполняла партии Одетты-Одиллии в «Лебедином озере», Уличной танцовщицы в «Дон Кихоте», Магнолии в «Чиполлино» и другие.

В 2001 году имя балерины было присвоено Владикавказской балетной школе-студии. В честь 75-летия балерины 27 октября 2013 года на основной сцене Большого театра был проведен гала-концерт.

Светлана была замужем за танцовщиком, балетмейстером и педагогом Алексеем Закалинским (1941—2009). В 1969 году у них родилась дочь Фатима.

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