Стали известны дата и место похорон режиссера Глеба Панфилова

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Полина Долгова
Полина Долгова 317 0

Прощание с Глебом Панфиловым пройдет 30 августа на Новодевичьем кладбище

Стали известны дата и место похорон режиссера Глеба Панфилова

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Гений обретет покой рядом с любимой женщиной. Ее не стало около семи месяцев назад.

Прощание с Глебом Панфиловым пройдет 30 августа, он будет похоронен рядом с возлюбленной Инной Чуриковой на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС.

Глеб Анатольевич Панфилов был госпитализирован с инсультом 11 мая. Тогда сообщалось, что легендарный режиссер находится в тяжелом состоянии. Позднее стало известно, что его перевели в реабилитационный центр, а оттуда уже в одну из московских больниц. В августе директор театра «Ленком» Марка Варшавер сообщил, что состояние Панфилова «непростое». Режиссер скончался в возрасте 89 лет.

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Гений ставил спектакли на сцене «Ленкома». Его жена — народная артистка СССР Инна Чурикова проработала там почти полвека. Она ушла из жизни в январе этого года, что стало настоящим ударом для режиссера. Она была на десять лет моложе мужа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор «Ленкома» прокомментировал смерть Глеба Панфилова.

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