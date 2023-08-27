Стали известны дата и место похорон режиссера Глеба Панфилова

Гений обретет покой рядом с любимой женщиной. Ее не стало около семи месяцев назад.

Прощание с Глебом Панфиловым пройдет 30 августа, он будет похоронен рядом с возлюбленной Инной Чуриковой на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС.

Глеб Анатольевич Панфилов был госпитализирован с инсультом 11 мая. Тогда сообщалось, что легендарный режиссер находится в тяжелом состоянии. Позднее стало известно, что его перевели в реабилитационный центр, а оттуда уже в одну из московских больниц. В августе директор театра «Ленком» Марка Варшавер сообщил, что состояние Панфилова «непростое». Режиссер скончался в возрасте 89 лет.

Елена Степанова о смерти Панфилова вслед за Чуриковой: «Она ушла, и он ушел»

Гений ставил спектакли на сцене «Ленкома». Его жена — народная артистка СССР Инна Чурикова проработала там почти полвека. Она ушла из жизни в январе этого года, что стало настоящим ударом для режиссера. Она была на десять лет моложе мужа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор «Ленкома» прокомментировал смерть Глеба Панфилова.