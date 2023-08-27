Учителя массово увольняются из школ Хакасии из-за урезания зарплат

Учителя и другие работники школы Хакасии массово увольняются из-за резкого снижения заработной платы, хотя администрация губернатора региона обещала поднять уровень дохода до среднего, сообщает «Известия».

По словам журналистки, педагоги написали заявления, когда вместо обещанного повышения зарплаты на 20% их доход, наоборот, снизился на 10%.

Директор школы в селе Фыркал Иван Щипцов рассказал, что на данный момент его главная задача попытаться вернуть тех, кто уволился. Тем более приближается начало нового учебного года.

«Потому как ситуация достаточно сложная, и привлечь сюда других специалистов на эту заработную плату не представляется возможным», — рассказал он.

Резкое снижение доходов преподаватели почувствовали в начале этого года, когда в стране повысили минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Местные власти должны были произвести перерасчет, чтобы поднять зарплату педагогическому и техническому персонал учреждений. Деньги в Хакасии решили выплачивать из стимулирующих выплат, что является большей частью жалования учителей в школах и воспитателей в детских садах.

Кроме того, на низкую зарплату жалуются работники культуры и врачи. По словам источника, теперь их доходы на контроле Генеральной прокуратуры.

Обращение от имени бюджетников Хакасии составил депутат Госдумы Сергей Сокол. Также учителям все еще должны сделать перерасчет за все месяцы, которые им платили меньше, однако они до сих пор ждут этого.

Ранее 5-tv.ru писал, что МРОТ проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года.