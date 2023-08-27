Оползень частично уничтожил средневековый монастырь Шио-Мгвиме в Грузии

Средневековый монастырь Шио-Мгвиме засыпал мощный оползень с горы. Пользователи сети делятся кадрами с места событий.

Все произошло в 30 километрах от Тбилиси. Оползень сошел так быстро, что некоторые туристы даже не успели понять, что именно происходит. Люди бросились бежать что есть сил.

Как сообщает Sputnik Грузия, данных о пострадавших пока не поступало. Оценивать ущерб от природного явления будут специалисты.

Заместитель губернатора региона Мцхета-Мтианети Гочи Кавтарадзе, комментируя ситуацию, отметил, что сейчас въезд в монастырь ограничен.

«Обрушившаяся масса не перекрыла ни проезжую часть, ни прилегающую территорию, но въезд был запрещен для безопасности граждан», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые сделали пугающий прогноз по будущему Альпийских гор.