Они исчезнут? Ученые сделали пугающий прогноз по будущему Альпийских гор

Это явление специалисты наблюдают уже несколько лет.

Один из самых популярных европейских горнолыжных курортов может остаться без туристов. Ученые выяснили, что ледники в восточной части Альп могут полностью исчезнуть через 20 лет из-за резкого потепления.

К таким выводам эксперты пришли из-за отсутствия снежного покрова на высоте трех тысяч метров на многих вершинах в западной части Австрии. И это явление специалисты наблюдают уже несколько лет.

Они опасаются, что таяние снега может спровоцировать оползни и наводнения. А замедлить процесс может только извержение вулкана, которое бы охладило атмосферу Земли.

Ранее 5-tv.ru писал, что человечество пережило самый жаркий июль в истории. Ученые заявляют, что Земля вступает в фазу многолетнего тепла.