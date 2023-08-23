Они исчезнут? Ученые сделали пугающий прогноз по будущему Альпийских гор

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Ледники в восточной части Альп могут исчезнуть через 20 лет

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Frank Bienewald; 5-tv.ru

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Это явление специалисты наблюдают уже несколько лет.

Один из самых популярных европейских горнолыжных курортов может остаться без туристов. Ученые выяснили, что ледники в восточной части Альп могут полностью исчезнуть через 20 лет из-за резкого потепления.

К таким выводам эксперты пришли из-за отсутствия снежного покрова на высоте трех тысяч метров на многих вершинах в западной части Австрии. И это явление специалисты наблюдают уже несколько лет.

Они опасаются, что таяние снега может спровоцировать оползни и наводнения. А замедлить процесс может только извержение вулкана, которое бы охладило атмосферу Земли.

Ранее 5-tv.ru писал, что человечество пережило самый жаркий июль в истории. Ученые заявляют, что Земля вступает в фазу многолетнего тепла.

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