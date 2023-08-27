ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, пострадали шесть человек

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Среди получивших ранения есть дети.

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку. Осколочные ранения получили шесть человек, в том числе четверо детей. Их госпитализировали. Удары украинских боевиков повредили 12 жилых домов. Стекла вылетали вместе с оконными рамами, есть разрушения внутри многоэтажек.

Кроме того, сильно пострадал магазин в Донецке. Пробита крыша. Обломки засыпали весь торговый зал. На улице — десятки воронок от снарядов.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Тема:
Спецоперация
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