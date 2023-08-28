В Греции борются с тремя крупными природными пожарами

Греция пытается справиться с тремя крупными лесными пожарами — в разных частях страны. С возгоранием пытаются справиться сотни пожарных бригад, но работу осложняет сильный ветер и высокие температуры. Пламя бушует в греческом городе Александруполис — огонь испепеляет дома местных жителей. Жертвами пожара стали около 20 человек.

Еще один крупный лесной пожар уже несколько дней полыхает на окраине греческой столицы. Третье возгорание началось накануне на острове Андрос. Предположительно, причиной стали удары молнии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские Бе-200 отстояли от огня поселок в Турции.