Новая победа: российские Бе-200 отстояли от огня поселок в Турции
Российские Бе-200 отстояли от огня поселок в Турции
Фото, видео: Марина Лысцева / ТАСС; 5-tv.ru
Лесные пожары, вызванные аномальной жарой, бушуют в стране уже несколько недель.
Российские самолеты-амфибии «Бе-200» отстояли турецкий поселок от огня. На очаг природных пожаров вокруг населенного пункта наши спасатели сбросили около 1,3 тысячи тонн воды, и предотвратили дальнейшее распространение пламени.
Лесные пожары, вызванные аномальной жарой, бушуют в Турции уже несколько недель. Огонь затрагивает в том числе курортную зону, а распространению пламени способствует сильный ветер.
Ранее 5-tv.ru писал, что практически весь юг Европы задыхается из-за лесных пожаров, и ситуация только ухудшается. В итальянской Сицилии трассы превращаются в огненные коридоры, через которые даже скорая помощь не всегда решается проехать.
В итоге — несколько человек уже погибли, не дождавшись врачей. В Греции, где пришлось эвакуировать острова Родос и Корфу, ищут вероятных виновников пожаров — власти считают, что кто-то намеренно поджигает леса.
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