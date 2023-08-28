Аэропорты Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют самолеты

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 27 0

Согласно данным онлайн-табло, задерживается более 15 рейсов.

Аэропорты Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют самолеты

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Столичные аэропорты Домодедово и Внуково временно закрыты на прием и отправку самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы. Причины не уточняются.

Согласно данным онлайн-табло вышеуказанных аэропортов, на вылет и прилет задерживается более 15 рейсов.

Ночью 26 августа в московских аэропортах — Домодедово, Шереметьево и Внуково — был введен план «Ковер». Как рассказывал 5-tv.ru, они также временно были закрыты на прием и отправку рейсов.

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