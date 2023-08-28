Главу МИД ПНЕ Ливии отстранили из-за встречи с израильским коллегой

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба отстранил от работы главу МИД Наджлу Мангуш после встречи с израильским коллегой Эли Коэном. Об этом сообщило агентство Reuters.

О первой встрече Мангуш и Коэна стало известно после заявления пресс-службы МИД Израиля. Сообщалось, что она состоялась в Италии на прошлой неделе. Отмечалось, что стороны обсудили возможности для сотрудничества между странами. В МИД ПНЕ Ливии же отметили, что эта встреча была «случайной и неофициальной».

«В заявлении ливийского министерства говорится, что взаимодействие не включало „каких-либо обсуждений, соглашений или консультаций“. Добавляется, что министерство „подтверждает свое полное и абсолютное неприятие нормализации отношений“ с Израилем», — сообщает агентство.

Также отмечается, что в отношении Манкуш будет проведено расследование.

Между Ливией и Израилем никогда не было дипломатических отношений. С момента обретения Ливией независимости в 1951 году страна была частью арабского бойкота Израиля и всегда голосовала в международных организациях против еврейского государства.

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