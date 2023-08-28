Китай потребовал от Британского музея вернуть свои культурные реликвии

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В культурном хранилище Соединенного Королевства хранится около 23 тысяч экспонатов из КНР.

Китай потребовал от Британского музея вернуть свои культурные реликвии

Фото: www.globallookpress.com / Vuk Valcic

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Китай потребовал от Британского музея вернуть все культурные реликвии. Об этом пишет издание Global Times. Причем сделать это британская сторона должна безвозмездно и как можно быстрее.

Сейчас в Великобритании хранятся около 23 тысяч ценнейших экспонатов из Поднебесной. Как отмечается в материале, почти все они были получены грязными способами — попросту украдены.

А теперь Великобритания еще и обращается с культурными ценностями как попало: ранее из Британского музея пропали около двух тысяч реликвий — позже они вспыли в объявлениях на продажу интернете. Такая беспечность возмутила не только Китай: экспонаты требуют вернуть также Индия, Нигерия и Южная Африка.

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