Китай потребовал от Британского музея вернуть свои культурные реликвии
В культурном хранилище Соединенного Королевства хранится около 23 тысяч экспонатов из КНР.
Фото: www.globallookpress.com / Vuk Valcic
Китай потребовал от Британского музея вернуть все культурные реликвии. Об этом пишет издание Global Times. Причем сделать это британская сторона должна безвозмездно и как можно быстрее.
Сейчас в Великобритании хранятся около 23 тысяч ценнейших экспонатов из Поднебесной. Как отмечается в материале, почти все они были получены грязными способами — попросту украдены.
А теперь Великобритания еще и обращается с культурными ценностями как попало: ранее из Британского музея пропали около двух тысяч реликвий — позже они вспыли в объявлениях на продажу интернете. Такая беспечность возмутила не только Китай: экспонаты требуют вернуть также Индия, Нигерия и Южная Африка.
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