Китай потребовал от Британского музея вернуть свои культурные реликвии

Китай потребовал от Британского музея вернуть все культурные реликвии. Об этом пишет издание Global Times. Причем сделать это британская сторона должна безвозмездно и как можно быстрее.

Сейчас в Великобритании хранятся около 23 тысяч ценнейших экспонатов из Поднебесной. Как отмечается в материале, почти все они были получены грязными способами — попросту украдены.

А теперь Великобритания еще и обращается с культурными ценностями как попало: ранее из Британского музея пропали около двух тысяч реликвий — позже они вспыли в объявлениях на продажу интернете. Такая беспечность возмутила не только Китай: экспонаты требуют вернуть также Индия, Нигерия и Южная Африка.