Телеканал анонсировал новую линейку прайм-тайма.

Место уволенного ведущего Такера Карлсона в эфире американского телеканала Fox News займет Джесси Уоттерс. Об этом говорится в сообщении FNC.

Уточняется, что «Fox News 17 июля дебютирует с новой линейкой прайм-тайма», где Джесси Уоттерс «займет слот на 20:00». Ранее Уоттерс вел программу, начинавшуюся в 19:00 по местному времени.

Двадцать четвертого апреля Fox News объявил, что его самый популярный ведущий в прайм-тайм Такер Карлсон покинет сеть. Последний эфир телеведущего состоялся 21 апреля.

Официально о причинах увольнения руководство холдинга не объявляло. Сам Карлсон 27 апреля в видеообращении к зрителям заявил, что причиной его увольнения с Fox News стало то, что в американских медиа запрещены важные темы, такие как гражданские свободы, развитие науки, демографические изменения и подобные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президента Украины Владимира Зеленского обвинили в причастности к увольнению ведущего Такера Карлсона.