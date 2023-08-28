Пообщаться с реальным президентом у граждан не всегда получается, поэтому они решили отыграться на его электронной версии.

Виртуальная версия президента Франции Эммануэля Макрона пообщалась с интернет-пользователями на Twitch. Как пишет Le Parisien, французы в течение суток задавали вопросы главе государства, однако он оказался всего лишь двойником.

Специалист по искусственному интеллекту Анис Аяри создал виртуальную версию Макрона и запустил прямую трансляцию. Чтобы обратиться к президенту, пользователям надо было написать команду «Йо, Маню!», после чего задать свой вопрос.

На все вопросы двойник французского президента отвечал с долей юмора и сарказма. Например, когда пользователь поинтересовался, снималась ли жена президента в фильме Тима Бертона.

«Нет, моя жена не играла в „Планете обезьян“. Но я могу отправить вам кастинг на роль шута», — ответил двойник.

За сутки он ответил на более миллиона вопросов, среди которых были и претензии. В целом эксперимент оказался успешным — трансляцию одновременно смотрели почти полторы тысячи французов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Макрона освистали во время парада на Елисейских полях.