«В отставку!» — Макрона освистали во время парада на Елисейских полях

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 99 0

BFMTV: главу Франции Макрона освистали при проезде по Елисейским полям на военном параде

«В отставку!» — Макрона освистали во время парада на Елисейских полях

Фото: Reuters / PASCAL ROSSIGNOL

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Во время мероприятия происходил настоящий хаос.

Президента Франции Эммануэля Макрона освистали во время военного парада по случаю Национального праздника 14 июля. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Известно, что во время мероприятия происходил настоящий хаос: кто-то свистел в сторону главы государства, а кто-то — аплодировал ему. Более того, были слышны призывы к отставке.

До этого на Макрона и все правительство Франции обрушилась критика после принятия в стране пенсионной реформы, предусматривающей повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Францию охватили массовые беспорядки.

На сегодня, по мнению руководства страны, обстановка повсеместно стабилизировалась. Однако правоохранительные органы все еще работают в режиме повышенной готовности.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Елисейский дворец получил письмо с человеческим пальцем.

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