Непростое кольцо: звезда «Очень странных дел» раскрыла подробности помолвки с сыном Бон Джови
Джейк Бон Джови сделал предложение Милли Бобби Браун с кольцом ее матери
Фото: www.globallookpress.com / Ron Adar
Возлюбленный Милли Бобби Браун сделал ей предложение весной этого года.
Актриса Милли Бобби Браун и сын Джона Бон Джови готовятся к свадьбе: Джейк сделал предложение возлюбленной весной этого года. Подробности помолвки 19-летняя звезда сериала «Очень странные дела» раскрыла изданию The Sunday Times.
Оказывается, кольцо с крупным бриллиантом, с которым Джейк встал на одно колено перед Милли, раньше принадлежало матери девушки.
«Мне всегда нравилось это кольцо, поэтому мама отдала его Джейку. Они были в сговоре по поводу всего предложения. И это очень здорово, что теперь я всегда могу держать частичку своей мамы при себе», — рассказывает в интервью Браун.
Кстати, знаменитость призналась, что с первого взгляда поняла: он для нее — «тот самый».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Очень странных дел» Браун перевоплотилась в Барби в честь 18-летия.
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