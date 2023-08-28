Непростое кольцо: звезда «Очень странных дел» раскрыла подробности помолвки с сыном Бон Джови

Возлюбленный Милли Бобби Браун сделал ей предложение весной этого года.

Актриса Милли Бобби Браун и сын Джона Бон Джови готовятся к свадьбе: Джейк сделал предложение возлюбленной весной этого года. Подробности помолвки 19-летняя звезда сериала «Очень странные дела» раскрыла изданию The Sunday Times.

Оказывается, кольцо с крупным бриллиантом, с которым Джейк встал на одно колено перед Милли, раньше принадлежало матери девушки.

«Мне всегда нравилось это кольцо, поэтому мама отдала его Джейку. Они были в сговоре по поводу всего предложения. И это очень здорово, что теперь я всегда могу держать частичку своей мамы при себе», — рассказывает в интервью Браун.

Кстати, знаменитость призналась, что с первого взгляда поняла: он для нее — «тот самый».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Очень странных дел» Браун перевоплотилась в Барби в честь 18-летия.