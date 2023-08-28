Непростое кольцо: звезда «Очень странных дел» раскрыла подробности помолвки с сыном Бон Джови

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 37 0

Джейк Бон Джови сделал предложение Милли Бобби Браун с кольцом ее матери

Непростое кольцо: звезда «Очень странных дел» раскрыла подробности помолвки с сыном Бон Джови

Фото: www.globallookpress.com / Ron Adar

Читайте нас в: Дзен Новости

Возлюбленный Милли Бобби Браун сделал ей предложение весной этого года.

Актриса Милли Бобби Браун и сын Джона Бон Джови готовятся к свадьбе: Джейк сделал предложение возлюбленной весной этого года. Подробности помолвки 19-летняя звезда сериала «Очень странные дела» раскрыла изданию The Sunday Times.

Оказывается, кольцо с крупным бриллиантом, с которым Джейк встал на одно колено перед Милли, раньше принадлежало матери девушки.

«Мне всегда нравилось это кольцо, поэтому мама отдала его Джейку. Они были в сговоре по поводу всего предложения. И это очень здорово, что теперь я всегда могу держать частичку своей мамы при себе», — рассказывает в интервью Браун.

Кстати, знаменитость призналась, что с первого взгляда поняла: он для нее — «тот самый».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Очень странных дел» Браун перевоплотилась в Барби в честь 18-летия.

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
94.71
0.31 102.26
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:43
В Запорожской области выявили агентурную сеть СБУ, планировавшую теракты
13:33
Заворотнюк вышла на прогулку по Москве после серии инъекций у врача
13:30
«Летняя академия» Дома музыки провела в Кисловодске мастер-классы для юных талантов
13:28
Бездомные собаки напали на мальчика в Махачкале: «Он в шоковом состоянии»
13:16
Обещала процветание: десятки россиянок обвинили бизнес-коуча в мошенничестве
13:08
Российские военные уничтожили склад авиационного вооружения ВСУ

Сейчас читают

Почему SHAMAN так популярен: отвечает эксперт
Могла умереть прямо на сцене: Гундарева едва дожила до 56 лет
Письмо в бутылке от мальчика из Крыма прибило к берегам Турции: для кого было послание
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России