Вы делали это неправильно: как на самом деле нужно гладить котят

Процесс воспитания пушистых крох имеет свои нюансы.

Приучать маленьких котят к рукам нужно с осторожностью. Владельцы домашних питомцев нередко допускают ошибки, некоторые из которых способны навредить здоровью и состоянию животного.

Ветеринар Маргарита Наумова раскрыла изданию NEWS.ru несколько секретов, которые точно будут актуальны для владельцев усатых «мурлык». Если у вас в доме появился маленький котенок, то «разглаживать» его стоит постепенно, без навязчивой ласки и «тисканий». Со временем и питомец, и владелец привыкнут друг к другу.

«Если котенку незнакомо чувство прикосновения, начните с легкого прикосновения и постепенно переходите к поглаживанию. Котята могут быть чувствительными к новым ощущениям, поэтому дайте им время привыкнуть. Изучите предпочтения своего котенка: каждый кот имеет свои предпочтения в отношении места и силы прикосновения», — объяснила она.

При общении необходимо обращать внимание на реакцию питомца, добавила эксперт. В случае, если животное мяукает или предпринимает попытки убежать, с лаской лучше повременить, считает она. Не стоит также навязывать свое общество питомцу, если оно играет или спит.

«Помните, что котенок — это не только питомец, но и новый член вашей семьи, который заслуживает заботы и любви», — подытожила специалист.

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