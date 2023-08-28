Найдено новое предсказание Жириновского: говорил не просто так

Основатель ЛДПР в 2018 году в письменной форме выразил свое мнение по поводу американской валюты.

Владимир Жириновский еще в 2018 году был уверен, что России нужно постепенно отказываться от доллара. Свое мнение по этому поводу он выразил в рукописном письме, которое обнародовали в ЛДПР.

«На фоне роста курса доллара в 2018 году он призывал Россию отказаться от американской валюты», — написал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в своем Telegram-канале.

На записке, датированной 17 июня 2018-го, Жириновский обозначил три важных пункта, в которых он видел наилучший путь для развития российской экономики. Во-первых, по мнению политика, нужно отказаться от доллара. Во-вторых, распустить все международные организации. В-третьих, перевести всех на национальные валюты и языки.

«Мы видим, что события развиваются именно так, как и говорил Владимир Жириновский: Россия постепенно движется к отказу от доллара», — подчеркнул Чернышов.

Владимира Жириновского не стало 6 апреля 2022 года. Он скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Жириновский прославился не только как яркий спикер, превращающий свои выступления в настоящие шоу, но и как вдумчивый политик.

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