Патриарх Кирилл освятил икону на Спасской башне Московского Кремля

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Образ — больше метра высотой — поднимали с помощью строительного крана.

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Патриарх Кирилл освятил воссозданную икону Спаса Нерукотворного, расположенную на внутренней стороне Спасской башни Московского Кремля. Церемонию приурочили к одному из главных христианских праздников — Успению Пресвятой Богородицы.

Образ — больше метра высотой — поднимали на башню с помощью строительного крана. А уже потом бригады рабочих монтировали икону к стене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что значимый для всех христиан праздник Успение Пресвятой Богородицы приходится ежегодно на 28 августа и знаменует собой окончание Успенского поста. На Руси это церковное торжество — одно из 12 важнейших и, пожалуй, самых популярных и любимых.

В память об этом событии названо множество храмов. Например, кафедральным собором Русской православной церкви многие столетия был именно Успенский, расположенный на территории Московского Кремля.

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