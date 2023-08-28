Патриарх Кирилл освятил икону на Спасской башне Московского Кремля

Патриарх Кирилл освятил воссозданную икону Спаса Нерукотворного, расположенную на внутренней стороне Спасской башни Московского Кремля. Церемонию приурочили к одному из главных христианских праздников — Успению Пресвятой Богородицы.

Образ — больше метра высотой — поднимали на башню с помощью строительного крана. А уже потом бригады рабочих монтировали икону к стене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что значимый для всех христиан праздник Успение Пресвятой Богородицы приходится ежегодно на 28 августа и знаменует собой окончание Успенского поста. На Руси это церковное торжество — одно из 12 важнейших и, пожалуй, самых популярных и любимых.

В память об этом событии названо множество храмов. Например, кафедральным собором Русской православной церкви многие столетия был именно Успенский, расположенный на территории Московского Кремля.