Шевцов: США после Украины развернули военно-биологические проекты в СНГ

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 123 0

Ведется разработка оружия, нацеленного на определенные этнические группы.

Шевцов: США после Украины развернули военно-биологические проекты в СНГ

Фото: www.globallookpress.com

Читайте нас в: Дзен Новости

Америка активно развернула военно-биологическую работу в странах СНГ после вынужденной заморозки работы на Украине. Об сообщил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов в беседе с «Российской газетой».

«После того как американцам пришлось свернуть ряд проектов на Украине, их активность на пространстве СНГ возросла», — прокомментировал он.

Шевцов отметил, что США разрабатывают на бывших советских территориях биологическое оружие, которое может поражать определенные этнические группы. При этом, уточнил он, свои лаборатории они скрывают под названиями «гражданских» исследовательских учреждений. Прятать «истинные цели» проектов американкой стороне приходится из-за мер противодействия, предпринимаемых РФ.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов ранее проинформировал об обнаружении более 100 участников американских программ США в Украине. Согласно полученным ведомством данным, Киев принимает участие в разработках Вашингтоном возбудителей сибирской язвы, оспы, чумы и других опасных патогенов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пентагон обвинил Россию в разработке биологического оружия.

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
94.71
0.31 102.26
-0.21
Кризис настигнет 4 знака зодиака: чем опасен ретроградный Уран с 29 авгус...

Последние новости

18:16
Дом героев: бойцы армии России отражают атаки ВСУ на окраине Артемовска
18:09
Все заберут фанаты? Могут ли родственники Мирошниченко остаться без наследства
18:02
Вместо предсмертной записки — рапорт: в Киеве покончил с собой полковник СБУ
17:54
«Получите деньги на свои похороны»: кто угрожает убийством певице Ладе Дэнс
17:53
«Крики, вопли и памперсы»: что пережила перед смертью модель Лека Миронова
17:46
Незаконные требования? Конфликт из-за газа развернулся в СНТ под Петербургом

Сейчас читают

Почему SHAMAN так популярен: отвечает эксперт
Найдено новое предсказание Жириновского: говорил не просто так
В Симферополе горит жилая многоэтажка
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России