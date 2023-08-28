Ногу трехлетнего малыша «зажевало» в эскалаторе в московском метро

Мать мальчика призналась, что все произошло из-за невнимательности.

Ногу трехлетнего ребенка зажало в эскалаторе в метро в центре Москвы. Как рассказал источник 5-tv.ru, мальчика госпитализировали с серьезными травмами.

Инцидент произошел 26 августа в переходе между станциями метро «Тверская» и «Чеховская». Как сообщает источник, кроссовок малыша «зажевало» в эскалаторе, и тот не смог самостоятельно освободиться. В итоге ребенок получил травматическую ампутацию пальца правой стопы.

Как позже призналась мать мальчика, причиной случившегося стала невнимательность и неосторожность. Соответствующие органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что упавший на пути станции метро «Севастопольская» пассажир погиб. Трагедия произошла 11 августа