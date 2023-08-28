Польша и страны Прибалтики потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК «Вагнер»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 55 0

Глава польского МВД пригрозил Минску полным закрытием границ в случае «инцидента» с участием «вагнеровцев».

Польша и страны Прибалтики потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК «Вагнер»

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

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Польша, Литва, Латвия и Эстония потребовали от Белоруссии выдворить сотрудников ЧВК «Вагнер» с территории республики. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что соответствующее заявление сделал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский по итогам встречи со своими литовским, латвийским и эстонским коллегами.

«Мы потребовали от властей в Минске немедленного оставления группой „Вагнер“ территории Белоруссии, а также немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, которых туда стягивают белорусские службы», — заявил он.

Также Каминский пригрозил, что Польша и страны Прибалтики полностью закроют границы с Белоруссией при «критическом инциденте» с участием бойцов «Вагнера».

Передислокация бойцов «Вагнера» из России в Белоруссию стала одним из пунктов соглашения, которым завершились сложные переговоры после неудачного мятежа 24 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы ЧВК «Вагнер» начнут обучение военных белорусской армии.

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